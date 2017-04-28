Луценко сообщил хорошую весть о "латвийских" деньгах Арбузова

Благодаря решению Краматорского суда Украина теперь имеет возможность обратиться к Латвии с просьбой вернуть 50 млн евро, конфискованных со счетов чиновников-беглецов времен Виктора Януковича

Об этом во время брифинга заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Depo.ua.

"Обращаю ваше внимание, что в решении Краматорского суда упоминаются и эти средства. Таким образом, мы теперь имеем возможность в рамках Международной конвенции обратиться к Латвии с просьбой полностью или частично вернуть и эти средства украинского государственного бюджета", - говорит Луценко.

По его словам, Латвия не дождалась постановления украинского суда и списали эти 50 млн евро себе в бюджет.

Напомним, в сентябре-2016 в Латвии решением суда 50 млн евро признаны незаконно приобретенными и изъяты в пользу латвийской госказны по делу хищения из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.

По предположениям, эта сумма могла быть конфискована со счетов экс-Первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

Сам Арбузов утверждает, что информация СМИ о конфискации 50 млн евро на его счетах в Латвии не соответствует действительности.

Depo

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