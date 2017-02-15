Луценко требует проверить на наркозависимость всех прокуроров страны

Генеральный прокурор Юрий Луценко дал поручение областным прокуратурам проверить на наркозависимость всех подчиненных

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость всех подчиненных. Соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом. Тем не менее, добровольно, добровольно- принудительно все работники прокуратуры должны сдать кровь, волосы, ногти - любой метод приемлем. Всех - от местной, региональной, а затем и в Генеральную прокуратуры проверить на причастность к этой заразе", - говорит Луценко.

Он также упомянул факт, когда прокурор на Запорожье употреблял наркотики на рабочем месте с бумаг уголовного производства, а также склонял и других к употреблению, в том числе и работников прокуратуры.

"Этот случай - только колокольчик. Уверен, за этим стоит целый массив проблем. Это неслыханный позор для прокуратуры!" - добавил Луценко.