Луценко уволил скандального прокурора Суса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил с должности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей со СМИ Генпрокуратуры.

В ГПУ отметили, что среди прочего причиной увольнения Суса стало нарушение прокурорской этики, приведенные в декларации неверные данные и так далее.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Луценко вынес выговор Сусу за недостоверные сведения в декларации и удовлетворил его заявление о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.

По сообщению Центра противодействия коррупции, Сус "забыл указать в анкете добропорядочности авто премиум-класса Audi Q7 стоимостью более 900 тыс. грн, которое, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке".