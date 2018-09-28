Луценко вернул в САП представление на Мосийчука

Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул представление о снятии неприкосновенности с нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщила корреспонденту LIGA.net пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она сказала, что Луценко подписал подготовленные юридическим отделом документы по возврату представления сегодня, 28 сентября.

"Документы передали "сырые", с некоторыми недостатками. Представлять их предстоит генпрокурору в Раде, и чтобы все прошло нормально, пакет документов вернули на доработку", - уточнила пресс-секретарь Луценко.

Юридический отдел ГПУ проверяет каждое представление.

21 сентября сообщалось, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры передал в Генпрокуратуру представление на Мосийчука, полученный пакет документов отправили в Управление по правовому обеспечению для оценки его соответствия закону. На каком основании САП ходатайствует снять с Мосийчука неприкосновенность, не уточнялось.