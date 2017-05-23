Луценко вернул в САП представления на снятие неприкосновенности с Лозового и Дейдея, а на Бобова оставил

Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул Специализированной антикорруцпионной прокуратуре (САП) на доработку представления на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) и Евгения Дейдея ("Народный фронт"). Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українські Новини.

"2 представления на нардепов А.Лозового и Е.Дейдея генпрокурор Юрий Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку", - отметила она.

Также Юрий Луценко решил внести в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Відродження").

"Изучив материалы трех представлений на народных депутатов в части фактажа, сегодня было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова", - говорится в сообщении.

Сам Бобов связывает представление на снятие неприкосновенности, подготовленное Генпрокуратурой, с попыткой рейдерского захвата бизнеса его семьи.

Напомним, депутаты Дейдей, Бобов и Лозовой объясняют снятие с себя неприкосновенности провокациями, пиаром и рейдерством.