Луценко верят не все: чего ждать от резонансного дела Савченко

Депутаты согласны снять иммунитет с Савченко и требуют медэкспертизы для нее. Но обвинениям ГПУ в Верховной Раде верят не все

На следующей неделе парламент рассмотрит снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко. Генпрокуратура инкриминирует ей подготовку теракта в Верховной Раде. Часть депутатов, особенно те, кого она обвиняет лично, обещают не останавливаться на этом и планируют отобрать у нее звание Героя Украины и принудительно провести психиатрическую экспертизу. Пока в правящей коалиции делятся подробностями доказательств, собранных спецслужбами, в оппозиции не верят словам генпрокурора.



Что известно парламентариям о деле Савченко и почему на кону судьба Юрия Луценка - в материале LIGA.net.

От героя - к врагу №1

15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, заявил, что Герой Украины, нардеп Надежда Савченко причастна к подготовке теракта в Раде, в связи с чем ГПУ подает представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.Парируя обвинения, Савченко заявила, что "президент назначает решал", "Пашинский и Луценко ответственны за убийства на Майдане", "Яценюк и Турчинов предали Украину". "Нам стоить говорить, как остановить власть, чтобы она почувствовала красную линию, которую сама должна соблюдать. Потому что утопится она в своей крови, а не крови народа Украины", - сказала Савченко.Она также добавила, что предлагает следственным органам устроить публичный допрос на полиграфе. И готова ответить на все вопросы, но только в прямом эфире. Обвинения против Савченко прозвучали спустя два года после ее возвращения в Украину. В марте 2016-го суд РФ обвинил ее в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина и приговорил к 22 годам колонии. Однако уже в мае ее обменяли на двоих российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Непрекращающиеся акции по всему миру и позиция Запада подтолкнули Путина освободить политзаключенную, но договорился непосредственно об обмене пророссийский политик Виктор Медведчук. По словам представителей политика и самой Савченко, на этом связь между кумом Путина и украинским нардепом заканчивается. Связь с Медведчуком украинские спецслужбы вменяли и арестованному Владимиру Рубану (вместе с Савченко они фигурируют в одном деле): в день его задержания глава СБУ Василий Грицак сказал, что планировались теракты и как можно больше трупов и крови. Как и Савченко, Рубан свои контакты с политиком отрицает. На данный момент ни ГПУ, ни СБУ не обнародовали доказательств причастности Медведчука и "кураторов из Москвы" к предположительному планированию терактов в Киеве. Замглавы регламентного комитета Рады Владимир Арешонков сообщил, что комитет рассмотрит представление ГПУ на снятие иммунитета с Савченко в среду, 21 марта. На заседании генпрокурор Юрий Луценко пообещал обнародовать неоспоримые доказательства, как Савченко готовила теракты в Верховной Раде и не только. В случае одобрения, голосование в парламенте по этому вопросу состоится на следующий день. "Агент ФСБ": доказательства генпрокурораНекоторые члены депутатского большинства признаются, что уже неформально ознакомились с собранной информацией по делу Савченко, Рубана и других соучастников. Близкий соратник министра МВД Антон Геращенко утверждает, что обвинительное представление только по Савченко состоит из 174 страниц. Однако Народном фронте отметили, что слухи о двух гранатах, принесенных Савченко в Раду в четверг, могли быть преувеличенными."Ожидайте официальных пленок - там будет вся информация", - сказал LIGA.net депутат БПП Алексей Мушак.Нардепы из большинства рассказывают LIGA.net свою версию происшедшего с Надеждой Савченко. По их словам, ее завербовали в России во время тюремного заключения и там же произошло вмешательство в ее психику. В биографии летчицы до ареста в РФ значились определенные проблемы с эмоциональным состоянием - об этом неофициально говорят депутаты. После освобождения фамилия Савченко фигурировала в материалах контрразведки СБУ, но до определенного момента ее деятельность не представляла угрозы для национальной безопасности."Остается надеяться, что угрозы не используют для пиара и отвлечения внимания для удержания во власти", - прокомментировал лидер фракции Самопощь Олег Березюк обвинения ГПУ против Савченко.Кроме официальной позиции руководителя фракции, более откровенно высказался его коллега Андрей Журжий. Он вообще отказался комментировать обвинения Савченко, считая чушью заявления Луценко и добавил, что так думает большинство фракции."Коллеги, которые хотели знать о ней более подробно, чем это попадало в прессу, имели такую возможность. Она давно занималась какими-то странными вещами: ездила возле дома президента и говорила, кого нужно убить из властей", - сообщает собеседник в партии БПП.Заместитель фракции Народный фронт Андрей Тетерук добавляет, что все действия Савченко по подготовке террористического акта пошагово задокументированы. "Этих аудио-видео материалов более 100 часов, они способны развеять сомнения самых ярых скептиков", - уверен он.Но не все разделяют такое мнение руководства фракции. Депутат Игорь Гузь сомневается, что Савченко лично готовила мятеж или террористический акт в парламенте, допуская ее связь с российскими координаторами, в том числе из команды Виктора Медведчука.Во фракции Батькивщина, которая сделала Надежду Савченко №1 в списке, а потом исключила, снятие неприкосновенности с Савченко готовы поддержать. Но, по словам Сергея Соболева, трудно верить всем заявлениям генпрокурора с трибуны парламента о чрезвычайных преступлениях."Когда кричат: "Волки!" и 10 раз дурят, то уже никто не верит, когда реально приходят волки. Вот так и с нынешним генпрокурором", - считает нардеп.В Народном фронте и БПП пообещали определиться, голосовать ли за снятия неприкосновенности и аресте Савченко после официально опубликованных материалов, но предрекают, что фракции поддержат данное решение.Голосовать за снятие иммунитета с Савченко планируют и во фракции Радикальной партии, как заявил ее глава Олег Ляшко. "Нормальная женщина носит в сумочке помаду и фото любовника, но не оружие как эта ФСБ-шная кукушка", - сказал он журналистам, подразумевая эпизод в парламенте с якобы обнаруженным в сумке Савченко оружием.Не будут голосовать за снятие неприкосновенности, скорее всего, только в Оппозиционном блоке. Так же, как голосовали против снятия иммунитета с Евгения Бакулина, поскольку, по словам нардепа Вадима Новинского, "если снимать неприкосновенность, то сразу со всех - с президента, судей и народных депутатов"."Нам никто никаких доказательств не предоставил. А только сказали: здесь должны были взорвать, крыша должна была упасть, из минометов обстрелять. А Надежда Савченко должна была ходить и всех добивать…Когда это говорит Луценко - я не верю", - сказал Новинский.Что дальшеСняв депутатскую неприкосновенность с Савченко, Рада даст карт-бланш Генпрокуратуре на дальнейшее расследование и передачу дела в суд. Однако, как отмечают нардепы, прецеденты с громкими, но так и не завершенными делами, на счету Луценко уже есть. "Более того, те материалы, которые были предоставлены по Саакашвили - это полный бред и за такое в свое время Луценко будут судить", - считает Соболев.По мнению политолога Виталия Балы, дело Надежды Савченко показательно для власти. "Если звучат такие обвинения против человека, которого спасали из путинского плена большими усилиями, то ГПУ должна довести дело до конца. В противном случае, Юрий Луценко обязан сложить полномочия генпрокурора по несостоятельности", - считает Бала.Говорить о том, чем закончится это громкое дело - пока рано. "Еще не та стадия, когда можно давать оценку каким-то доказательствам. Сейчас рассматривается только то, что эти доказательства имеются, а судить будет суд", - сказал LIGA.net адвокат Рубана Виталий Погосян. "Все заявления - это пока только слова", - отметил он.Надежда Савченко все обвинения против себя отрицает, заявляя, что "не она одна хотя бы раз думала о военном перевороте в Украине". Вера Савченко комментировать обвинения в адрес своей сестры отказалась. "Я смотрю новости, удивляюсь. Но мне нечего комментировать. Я не в курсе, что у них там за новый проект. Кто-то говорит, что это вообще пиар Савченко. Даже самой интересно. Дух захватывает от этого всего, лихо работают ребята", - сказала она LIGA.net. А соратница Савченко Татьяна Проторченко считает это дело "политическим преследованием". "Нас устраняют, как угрозу на будущее", - заявила она. Кроме иммунитета, Савченко может также лишиться звания Героя Украины. "Страшно не делать ошибки, а не исправлять их", - говорят депутаты. В парламенте обещают лишить Савченко звания после осуждения за тяжкое преступление на основании 16-й статьи закона о государственных наградах. Есть и другой вариант - через наложение санкций СНБО.Глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил LIGA.net, что будет ходатайствовать перед генпрокурором, чтобы первым следственным действием относительно Савченко была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Поскольку она от нее отказывается добровольно, это нужно сделать согласно постановлению следователя в рамках уголовного дела, говорит Пашинский. Дмитрий Бобрицкий, Екатерина Лященко