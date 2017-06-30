Луценко внёс в парламент представление о привлечении Добкина к уголовной ответственности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внёс в Верховную Раду Украины представление о привлечении народного депутата от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина к уголовной ответственности. Об этом г-н Луценко написал в четверг, 29 июня, на своей странице в Facebook, передаёт БИЗНЕС.

Юрий Луценко: "Внёс в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина, в действиях которого усматриваются признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова стоимостью более 220 млн гривень".

В свою очередь, Михаил Добкин заявил, что знал о готовящемся представлении о снятии с него депутатской неприкосновенности. Он отметил, что не собирается покидать Украину до завершения расследования против него.

Позднее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила в Facebook, что Михаил Добкин подозревается в нанесении Харькову убытков в размере более 178 миллионов гривень.

Как сообщал БИЗНЕС 29 июня, Генпрокуратура подготовила представление по снятию иммунитета ещё с одного народного депутата. Ранее Юрий Луценко внёс в Раду представление на задержание и арест Борислава Розенблата.