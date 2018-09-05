Луценко впервые прокомментировал разрешение на доступ к телефонам журналистов СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко впервые прокомментировал разрешение суда получить доступ к звонкам и переписке журналистов украинских СМИ.

В комментарии к посту в Facebook члена Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгения Глибовицкого, Луценко заявил, что "журналист является свидетелем по делу о разглашении тайны следствия".

"Фоноскопическая экспертиза установила принадлежность голоса руководителю НАБУ. Но следствие обязано установить время события. Журналист отказалась давать информацию о времени встречи с руководством НАБУ. Поэтому, у нас нет другого варианта, как получить по решению суда информацию о локализации мобильного телефона журналиста за время, когда началось прослушивание и разглашение данных потерпевшей, - написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что информация о контенте разговоров журналиста следствию не нужна.

Ранее, Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам, переписке и данным о местонахождении главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой за последние полтора года.

Доступ предоставлен в рамках расследования уголовного производства в отношении вероятного разглашение данных следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

Уголовное производство открыто на основании опубликованного в интернете разговора, на котором голосом, похожим на Сытника, рассказывают детали прослушивания по делу экс-прокурора Константина Кулика.

Кроме того, 5 августа, спикер главы ГПУ Лариса Сарган заявила о разрешении суда получить доступ к звонкам и переписке журналиста НВ Кристины Бердинских.