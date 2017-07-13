Луценко вручил подозрения Полякову и Розенблату

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в официальном порядке вручил подозрения и разъяснил права народному депутату Украины от "Народного фронта" Максиму Полякову и нардепу от БПП Бориславу Розенблату. Об этом Луценко сообщил во время брифинга в кулуарах Верховной Рады, передает пресс- служба ГПУ.

"Завтра их вызвали на первые допросы уже в статусе подозреваемых в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - сообщил он.

Генпрокурор отметил, что обращение в суд об изменении меры пресечения в отношении указанных нардепов невозможно, поскольку парламент не проголосовал за такую возможность.

"Им, очевидно, будет избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, например, личное поручительство, залог и т.д.", - рассказал он.

Луценко добавил, что для задержания народных депутатов по коррупционным уголовным правонарушениям необходимо решение суда. Однако НАБУ и САП имеют исключительные полномочия и право задержать лицо без решения суда в случае предоставления парламентом соответствующего разрешения.

19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по подозрению в получении взятки задержали охранника Розенблата. По информации НАБУ, взятку передавали за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и нардепу от "Народного фронта" Максиму Полякову. В тот же день САП и НАБУ подготовили представление о снятии неприкосновенности с обоих нардепов.

11 июля Верховная Рада рассматривала представления генпрокурора Юрия Луценко в отношении пятерых нардепов. С Полякова и Розенблата Верховная Рада сняла неприкосновенность, но не дала согласия на задержание и арест.

Генпрокурор вчера заявил, что сегодня лично вручит им подозрения.

Поляков сегодня написал в Facebook, что приехал в ГПУ в 9.00, а не в 14.30, так как продолжает исполнять обязанности нардепа. Он добавил, что Луценко на рабочем месте не было, поэтому ему пришлось уйти без сообщения о подозрении.