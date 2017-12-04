Луценко вводит общественность в заблуждение - НАБУ

Заявления генерального прокурора Юрия Луценко о якобы незаконности работы отдельных подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и об использовании работающими под прикрытием агентами Бюро контрабандной техники не соответствуют действительности, заявляют в НАБУ.

"Считаем недопустимой ситуацию, когда генеральный прокурор сознательно вводит общество в заблуждение, сообщая ложные факты и предлагая "произвольное" трактовки законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Бюро в понедельник.

В НАБУ считают, что таким образом генпрокурор "дает "зеленый свет" дальнейшей атаке на новые антикоррупционные органы".

В Бюро отмечают, что в своей оперативно-розыскной деятельности (ОРД) руководствуются требованиями законов "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и "Об оперативно-розыскной деятельности", и согласно ст.8 последнего, для выполнения задач в рамках ОРД могут привлекаться гласные и негласные штатные и внештатные сотрудники.

"Все технические средства, которые НАБУ использует при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, приобретены официально и находятся на учете, как того требует законодательство", - указывается в сообщении.

В НАБУ также отмечают, что в соответствии со ст.21 закона "О НАБУ" его сотрудники при исполнении возложенных на них обязанностей являются представителями власти, действуют от имени государства и находятся под его защитой, и никто, за исключением уполномоченных должностных лиц государственных органов в предусмотренных законом случаях, не имеет права вмешиваться в их законную деятельность.

Как сообщалось, днем ранее Ю.Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе. Закон требует, чтобы всех, всех до единого сотрудников НАБУ набирать на открытом конкурсе, но десятки агентов, в том числе, те двое, которые были зафиксированы на конспиративной квартире, выбраны на каких-то закрытых процедурах, что нарушает закон", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что эти агенты используют нелегальное оборудование в своей работе. По его словам, все это является "огромным букетом нелегальной группировки, которая действует нелегальными методами с нелегальной аппаратурой".

"Весь аппарат агентов на сегодняшний день вне закона, поэтому руководитель агентства, который лично начал такой отбор агентов, допуск их к гостайне, предоставление им особо тайных документов, должен принимать решение для себя", - сказал Ю.Луценко.