Луценко: Заказчик убийства Вороненкова находится на территории РФ

Заказчик убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова находится на территории России. Он имеет отношение к преступным кругам и контактирует со спецслужбами РФ. Об этом в понедельник на брифинге в Николаеве сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Следствие еще около двух месяцев назад получило всю необходимую информацию, которая привела к пониманию заказчика и исполнителя по этому делу. Сейчас, кроме одной очень важной личности, все другие установлены и задержаны", - заявил Луценко.

"Могу сказать одно: заказчик находится на территории Российской Федерации. Он имеет отношение к преступным кругам Российской Федерации, а также контакты со спецслужбами Российской Федерации", - добавил генпрокурор.

Ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что убийство Вороненкова фактически раскрыто.

23 марта незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший, который оказался бывшим военнослужащим Нацгвардии Павлом Паршовым и придерживалсяправорадикальных взглядов, был ранен охранником, позже он скончался в больнице.

Киллер родился в Павлограде и был похоронен там же. В СБУ сообщили, что пока нет доказательств, что Паршов был агентом ФСБ.

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