Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, он сбежал

Первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа обвиняют в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Посредник, определенный взяточником, задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега", - рассказал генпрокурор.

"Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить сделку со следствием, если указать, кому шли деньги наверх", - отметил Луценко.