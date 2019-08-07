Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы новой Рады

Генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире Радио НВ, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.

"В ходе первой встречи с избранным президентом Зеленским, это еще было до его инаугурации, я сказал, что, как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию", - заявил Луценко.

Генпрокурор также отметил, что после отставки вернется к политической деятельности.

"Понятно, что, потеряв должность, которая меня сдерживала и ограничивала, я займусь ею [политикой, - ред.] более тщательно. Буду ли я заниматься партийной деятельностью? Пока не решил", - сказал он.

Business Information Network

http://bin.ua