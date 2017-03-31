Луценко заявил, что в отставку не собирается, в премьер-министры не метит

Луценко в ближайшее время не собирается оставлять должность генпрокурора и заявляет, что не претендует на должность премьер-министра.Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Я собираюсь еще длительное время работать в Генеральной прокуратуре. У меня есть много планов. Посмею сказать, что даже некоторых результатов. Много вещей пребывают в процессе, и я имею намерение их довести, начиная с осуждения Януковича, возвращения миллиардных средств, привлечения к ответственности представителей нынешней власти за коррупцию... У меня сейчас нет других политических амбиций", - сказал он.

Луценко также назвал свою работу на должности генпрокурора "вызовом всей жизни" и подчеркнул, что пока не представляет себя кандидатом на политическую должность.

"Я точно не претендую ни в премьер-министры, ни на какие-либо должности", - добавил он.

14 марта сообщалось, что Генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене Януковича.