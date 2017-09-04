Луценко заявил о новых делах ГПУ на чиновников и депутатов

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что ГПУ продолжает наносить "удары" по команде экс-президента Украины Виктора Януковича. Также, по его словами, налоговая проверяет декларации более десятка нардепов и готова предоставить выводы, по которым можно инициировать расследование.

При этом Луценко утверждает, что травли на депутатов и чиновников не устраивает.

Новость сообщает "Пресса Украины".

Луценко отметил, что уже идет суд над Виктором Януковичем, и уже завершены дела по "полутора десяткам его ближайшего окружения". "Мы их завершили и сейчас от судов получаем последние разрешения на заочные процессы", - сказал он.

Это был первый удар, который дал реальные результаты - 1,5 миллиарда долларов на счетах госбюджета. И это еще не конец, скоро будут новости", - заявил Луценко.

Кроме того, по словам генпрокурора, правоохранители "ударили" по действующим чиновникам - уже более 50 лицами занимается суд; а также по высшим госслужащим и народным депутатам.

"Сейчас несколько десятков депутатов проверяется на правильность заполнения электронной декларации и полноту уплаты налогов. На сегодняшний день около полутора десятка из них находятся на стадии сообщения налогового решения - это сообщение Налоговой о том, что налоги уплачены не все. Они имеют право обжаловать в судах - и только после того, как суд признает, что налоги уплачены не все, я иду в Верховную Раду", - заявил также он.

"В отношении других депутатов, есть и не налоговые версии - они пока прорабатываются следствием. Когда доказательств будет достаточно - я подам представление в Верховную Раду", - сказал генпрокурор, и добавил, что депутаты тщательно защищают своих коллег.

"По моим субъективным ощущениям, осенью придется подавать новые представления. Сколько - не знаю, а если бы и знал, то не сказал бы, на кого - тем более. Но никакой гонки нет", - заявил Луценко.

Он пояснил: "Смысл в том, чтобы в следующую Верховную Раду пришло как можно меньше людей, которые хотят заниматься бизнесом, туда должны приходить политики, которые не будут использовать Верховную Раду как верховную биржу, а мандат - как крышу".

"Крыши сломаны, смею заявить. Депутаты уже понимают, что у них нет полной безответственности", - заверил Луценко.

Он подчеркнул: "Я не гоняюсь за депутатами, министрами, губернаторами или еще кем-то, моя задача оценивать предоставленные факты и доказательства".

Напомним, Верховная Рада рассмотрела представление Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с депутатов Евгения Дейдея, Андрея Лозового, Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблатта. По последним трем требования прокуратуры были удовлетворены.

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