Львів’янин Ростислав Замлинський став новим заступником міністра оборони України

45-річний Ростислав Теодозійович Замлинський зі Львова став новим заступником міністра оборони Олексія Резнікова.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Навчався у Львівському торговельно-економічному університеті за спеціальністю міжнародні економічні відносини. Економіст із знанням іноземної мови. Згодом закінчив магістратуру Львівської комерційної академії, здобув спеціальність магістра міжнародних економічних відносин. Після цього став спеціалістом із правознавства.

Упродовж 2015-2019 років працював першим заступником керівника Львівської обласної державної адміністрації.

У березні 2020 року став першим заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Посаду обіймав до 24 листопада 2021 року.

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