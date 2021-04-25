Львівська область виходить із "червоної зони"

У понеділок, 26 квітня, на теритроії Львівської області буде встановлено "жовтий" рівень небезпеки. Про це повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов з посиланням на рішення засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яке відбулося сьогодні, 25 квітня.

"За результатами комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Львівської області, та застосувати на території області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

У Львівській області, за даними міністерства охорони здоров'я, упродовж доби було зафіксовано 294 нові випадки Covid-19. У Львівській ОДА додали, що станом на сьогоднішній ранок у медзакладах регіону перебувають 2526 осіб, ліжкова мережа заповнена на 52,3 %.

Нагадаємо, що нещодавно з "червоної" зони вийшли Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Одеська області.