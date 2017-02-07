Ляшко аннулировали 10-летнюю американскую визу

Депутат Верховной Рады Олег Ляшко сообщил, что ему аннулировали 10-летнюю визу США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebbok.

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом", - написал он.

Ляшко связывает это решение с требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму.

По мнению нардепа, на решение отменить визу повлияла также его позиция неприятия нового Меморандума с МВФ.

"Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим Президентом", - написал Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, после вступления в силу указа президента США Дональда Трампа о запрете на поездки из семи стран были аннулированы более 100 тысяч ранее выданных виз США.

Напомним, после нашумевшего иммиграционного указа Дональда Трампа в МИД Украины рассказали, как получать визу в связи с новыми требованиями.

