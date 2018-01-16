Ляшко: Антикоррупционный суд - имитация и обман украинцев

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил против влияния международных институтов на антикоррупционный суд или другие правоохранительные органы.

"Украинцы должны четко осознавать: требование МВФ в обмен на очередной кредит о том, что судей антикоррупционного суда будут выбирать международные доноры - это начало внешнего управления и полная потеря суверенитета Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что вмешательство иностранцев во внутренние дела уменьшает роль Украины на международной арене.

"Не обманывайтесь: диктат из Вашингтона или Брюсселя ничем не лучше московского диктата", - возмутился он.

Ляшко отметил, что развитие экономики - единственный путь к независимости.

"Чтобы не нищенствовать и не танцевать ни под чью дудку, мы должны быть сильными и самодостаточными, как Китай или Турция. Ключ к нашему успеху - развитие отечественной экономики", - написал депутат.

Лидер РПЛ отметил, что настоящая судебная реформа - увольнение всех судей и прокуроров и переизбрание новых на прозрачных конкурсах.

"А реальная борьба с коррупцией - это не контролируемый внешне антикоррупционный суд, а преодоление бедности украинцев, бесправия и несправедливости, тотальное переизбрание всех судей и прокуроров. Все остальное - имитация и обман украинцев", - подытожил Ляшко.

Напомним, 22 декабря 2017 президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона об Антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суд". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставит свои предложения к законопроекту об Антикоррупционном суде после его принятия в первом чтении. Источник: segodnya.ua

Arena.press

https://arena.press/