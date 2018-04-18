Ляшко допросили в суде на над Ефремовым

Лидер "Радикальной партии" Олегп Ляшко допросили в рамках судебного процесса над экс-главой фракции "Партии регионов" в Верховной Раде VII созыва Александром Ефремовым, котого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ляшко выступил как свидетель обвинения в процессе, который проходит в Старобельском районном суде Луганской области. Политик дал показания о событиях в Луганске весной 2014 года, в частности, о захвате административных зданий боевиками пророссийских формирований.

Днем ранее старший группы прокуроров ГПУ в деле Ефремова Павел Кожуховский сообщил, что обвинение инициировало допросы председателя Верховной Рады Андрея Парубия, депутата Игоря Мосийчука и еще ряда свидетелей.

Как сообщалось, Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра Ефремова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (организация и содействие террористической организации), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственного здания) Уголовного кодекса Украины. 4 января обвинительный акт направили в суд.

Александр Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, захвате государственных зданий, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР".

На следующий день Ефремова взяли под стражу, впоследствии суд неоднократно продлевал ему меру пресечения.

13 января 2017 года Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область