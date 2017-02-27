Ляшко опровергает слухи о вхождении "радикалов" в "новую коалицию"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что на должность председателя Верховной Рады Украины не претендует и в коалицию фракция не войдет.

По его словам, речь идет о фейковых новостях, что Радикальная партия ведет тайные переговоры об участии в формировании новой коалиции или присоединении к старой коалиции, и за это ему предлагают пост спикера."Мы не принимаем участия в формировании никаких коалиций, мы не собираемся примыкать к коалиции БПП и "Народного фронта", потому что коалиции в парламенте нет", - подчеркнул Ляшко.

Комментируя слухи о том, что якобы ему за участие в коалиции предлагают должность председателя ВР, Ляшко отметил: "Меня не интересует должность спикера. Потому что я собираюсь баллотироваться на следующих президентских выборах в президенты Украины и надеюсь, что с вашей поддержкой, с Божьей помощью, победим на этих выборах".

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что сегодня лидер фракции Олег Ляшко заявит о "создание новой коалиции".

* * * На сегодня в Верховной Раде в состав коалиции входят депутаты из фракций БПП, "Народного фронта" и внефракционные депутаты.

13 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о достаточном количестве членов коалиции. Спикер добавил, что считает вопрос о количестве депутатов коалиции политизированным, а также направленным на дестабилизацию Верховной Рады и проведения досрочных выборов.