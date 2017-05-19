Ляшко: пенсионная реформа Гройсмана - ложь, скрывающая повышение пенсионного возраста

Пенсионная реформа премьер-министра Владимира Гройсмана - ложь, под которой скрыто повышение пенсионного возраста. Об этом в кулуарах парламента 19 мая заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко, передает корреспондент АСН.

"Сегодня правительство презентовало в Раде проект пенсионной реформы. Явно пахнет мошенничеством ... Правительство лжет, что так называемая реформа не предусматривает увеличения пенсионного возраста. Это скрыто за требованием об увеличении страхового стажа. С 15 до 35 лет. Мы категорически против такого издевательства над людьми", - заявил политик.

По его словам, в результате пенсионеры будут выходить на пенсию на 3-5 лет позже. Ляшко подчеркнул, что депутаты Радикальной партии не согласны с пенсионной реформой ни по форме, ни по существу.

"По существу. Мы проанализировали предложения Гройсмана. Его так называемая реформа направлена на то, чтобы уничтожить пенсионеров, как класс. В результате манипуляций с трудовым стажем их численность сократится с 12 до 5 млн. Поэтому мы категорически против такой реформы и требуем от правительства провести общенациональный круглый стол для обсуждения. Мы убеждены, что целью пенсионной реформы должно быть повышение пенсий. А для этого нужно продолжать поднимать зарплаты", - сказал он.

Напомним, ранее Гройсман сообщил, что с октября 9 млн пенсионеров получат новые пенсии, а налогообложение - будет отменено. Примерно 1 млн 308 тысяч украинцев получат повышение пенсии до 200 грн, 1 млн 208 тыс. граждан получат повышение пенсии при сегодняшних ценах, при сегодняшнем курсе валют, от 200 до 500 грн ежемесячно. Еще - 1 млн 993 тыс. в результате этой реформы получат повышение пенсий от 500 до 1000 грн. Это постоянная система, которая позволит людям ежемесячно получать повышенную пенсию. И еще больше 1 млн 100 тыс. граждан получат более 1000 грн ежемесячной доплаты.

АСН.in.ua

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