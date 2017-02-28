Ляшко получил 90 тысяч гривен процентов от "Ощадбанка"

Во вторник, 28 февраля, лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко внес в декларацию о доходах 270 тысяч гривен дохода от сдачи в аренду имущества и 90 тысяч гривен процентов от "Ощадбанка", передает Интерфакс-Украина.

Изменения были внесены парламентарием в Единый реестр деклараций, где он указал, что предоставляет имущество в аренду гражданину Украины Александру Рыженкову, а также получает проценты от депозитного вклада в государственном банке.

Согласно данным декларации Ляшко за 2015 год, он является собственником 12 объектов недвижимости, еще три - арендует.

Также нардеп владеет 6 земельными участками по 210 кв.м в Княжичах под Киевом, двумя квартирами (376,2 и 95,5 кв.м), машиноместом (23,6 кв.м), офисом (182,8 кв.м) в столице. Помимо этого у него есть недвижимость в Киевской и Черниговской областях.

В финансовых учреждениях на счетах лидера Радикальной партии находится более 2 млн гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах Украины.

