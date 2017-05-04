Ляшко предъявил доказательства лишения украинского гражданства Артеменко и Боровика

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook копию указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Саши Боровика.

"Мы заберем украинское гражданство у всех депутатов и чиновников, которые предали Украину", - написал Ляшко.

Согласно опубликованной копии, указ No119 подписан президентом от 29 апреля.

Кроме Артеменко и Боровика Порошенко прекратил украинское гражданство Дениса Новгородского, Оксаны Нусс и Лилии Юзич.

Отметим, что на сайте Администрации президента данный указ не опубликован.

Ранее Олег Ляшко уже сообщал о том, что Петр Порошенко лишил нардепа Андрея Артеменко украинского гражданства из-за того, что он добровольно принял гражданство Канады. Однако Артеменко этому не поверил и обвинил лидера "Радикальной партии" во лжи.

Напомним, в феврале Генеральная прокуратура начала расследование в отношении нардепа Андрея Артеменко по подозрению в государственной измене. Нардепа подозревают в том, что он предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призывах к передаче Крыма в долгосрочную аренду.

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