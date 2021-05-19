Ляшко про цілі на посаді міністра МОЗ: виконати передвиборчу програму Президента і партії

Головний санітарний лікар і кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко представив свою програму і плани на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації та медичного страхування.

Він запропонував після голосування в Раді "провести зустріч, на якій чітко проговорити виклики і завдання, які ставимо перед МОЗом, щоб виконати найперше передвиборну програму Президента, всі зобов'язання, які брала на себе партія Слуга народу, комітет і МОЗ".

Основними завданнями і викликами бачить подолання епідемії коронавірусної хвороби та її наслідків, які супроводжуватимуть нас як мінімум "найближчих 5 років".

Першочергово Ляшко планує збільшити кількість людей, які мають імунітет через щеплення. А також за літо підготувати краще медсистему до осені.

"Є програма діяльності на 100 днів і перших 6 місяців. Готовий представити після голосування у Верховній Раді", - додав Віктор Ляшко. Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила Максима Степанова у відставку з посади міністра охорони здоров'я.