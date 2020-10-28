Ляшко програв довибори в Верховну Раду

За результатами опрацювання 100% протоколів, в одномандатному виборчому окрузі No208 у Чернігівській області найбільше голосів здобуває кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Гунько проходить до парламенту - за нього віддали свої голоси 34,1% виборців (21 245 голосів).

На другому місці лідер радикальної партії Олег Ляшко, якого підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).

Напередодні Олег Ляшко привітав себе з перемогою на довиборах в народні депутати на 208 окрузі Чернігівської області, наголосивши, що це спільна перемога.