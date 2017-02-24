Ляшко провел нецензурный стрим из зала заседаний Рады

В пятницу, 24 февраля, лидер Радикальной партии Олег Ляшко провел прямую трансляцию из украинского парламента. Нардеп рассказал неприличный анекдот с нецензурной лексикой, после которого громко засмеялся.

Новость сообщает "Пресса Украины".

Так, сегодня Ляшко на своей странице в социальной сети провел онлайн- трансляцию из зала Верховной Рады. Кроме того, этот стрим был пущен в эфир одного из украинских центральных телеканалов. Сам нардеп признался, что сегодня вел трансляцию из Рады из-за большой популярности прошлого стрима. По словам Ляшко, трансляции из зала Рады станут традиционными и будут проходить каждую пятницу.

"Людям интересно, что происходит в этом гадюшнике, в котором к сожалению и наша парламентская фракция вынуждена находиться, чтобы защищать ваши интересы. Вы увидите самые потаенные дыры нашего парламента", - обратился к зрителям Ляшко.

Далее Ляшко в своем стриме показал, что происходит в зале парламента. На видео видно, какие нардепы ходят на работу, а которые прогуливают заседания.

Известно, что сегодня по состоянию на 13:00 в зале парламента было лишь 47 народных депутатов. При этом утром в зале ВР зарегистрировалось 322 парламентария. Кулуары Рады тоже пустые. Как известно, сегодня в парламенте традиционно состоялся час вопросов к правительству.

Напомним, депутат Верховной Рады Борислав Береза пришел в ВР не один. Он принес на Час вопросов к правительству мягкую игрушку. Компанию ему составил известный плюшевый Почекун.