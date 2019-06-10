Ляшко рассказао, кого ведет в Раду: в списке есть нардепы "Народного фронта"

"Радикальная партия утвердила список кандидатов в народные депутаты. В нем, помимо нардепов этой политической силы, также есть парламентарии от "Народного фронта".

В первой пятерке партии - лидер "РПЛ" Олег Ляшко, затем следуют: Народный депутат от "Радикальной партии" Виктор Галасюк; Нардеп от той же политсилы Андрей Лозовой; Замглавы Черновицкого областного совета Инга Маковецкая; Нардеп из фракции "Народный фронт" Иван Савка; Руководитель исполкома "Радикальной партии" Олег Аверьянов; Глава Киевской областной организации "РПЛ" Сергей Скуратовский;

Также в избирательный список входят народные депутаты от одноименной партии Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Виктор Вовк, Алексей Ленский. Двенадцатым номером идет парламентарий от "Народного фронта" Георгий Логвинский. За ним нардепы из фракции "Радикальной партии" в ВР Валерия Заружко, Олег Куприенко, Денис Силантьев.

На съезде партии Ляшко призвал журналистов и общественность изучить предложенные кандидатуры, чтобы "исключить нечестных людей".

https://inforesist.org