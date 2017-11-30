Ляшко считает, что его однопартиец Попов должен сложить депутатский мандат

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его однопартиец народный депутат Игорь Попов должен сложить депутатские полномочия в связи с ситуацией вокруг его сына, который подозревается в совершении разбойного нападения на магазин в Киеве.

"Я искренне сочувствую моему коллеге Игорю Попову, но в сложившейся ситуации, считаю, что он должен сложить депутатский мандат, который получил по списку Радикальной партии. Убежден, что сейчас Игорю надо не за депутатский мандат держаться, а заняться воспитанием собственного сына, чтобы он больше не приносил горя ни родителям, ни людям", - написал О.Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

"Я жду от Игоря мужества принять не простое, но политически ответственное решение перед своей семьей, командой и обществом", - добавил он.

Как сообщалось, 26 ноября за разбойное нападение на продуктовый магазин в Оболонском районе Киева был задержан сын народного депутата из фракции Радикальной партии Игоря Попова.

По информации полиции два несовершеннолетних (14 и 15 лет) ворвались в магазин и, угрожая оружием, забрали из кассы 2500 грн. Они были задержаны "на горячем" возле места совершения преступления. Позднее во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у них предмет, похожий на пистолет, черные балаклавы и перчатки черного цвета.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сам И.Попов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что его сын совершил "серьезное правонарушение". "Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды… Пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне", - написал он.

29 ноября Оболонский районный суд г.Киева применил к несовершенному сыну нардепа И.Попова и его сообщнику меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.