Ляшко считает, что Порошенко его преследует

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко и окружение главы государства его преследует. Причиной этому является позиция радикалов и их возможность показать всем, как нужно правильно управлять страной. Об этом Ляшко сообщил в эфире телеканала NewsOne.

"Вот почему Порошенко меня преследует, вот почему он лжет обо мне. Потому что, когда мы придем к власти, мы покажем, как нужно руководить страной. Мы покажем, что Украина может сама себя прокормить, мы половине мира можем одолжить денег", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 25 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины допрашивали лидера парламентской фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко на протяжении четырех часов. На уточняющий вопрос журналистов, о чем конкретно Ляшко говорил с детективами Антикоррупционного бюро, радикал заявил: "Обо всем на свете".