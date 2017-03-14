Ляшко сменил Лозового в составе украинской делегации в ПАСЕ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вошел в состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заменив однопартийца Андрея Лозового.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"В составе делегации в ПАСЕ замена. Вместо Андрея Лозового, который сложил полномочия, на поле дипломатических баталий по квоте РПЛ выходит Олег Ляшко. Переводчики ПАСЕ срочно учат слово skotyniaka", - написал он.

В комментариях Арьев подтвердил, что это не шутка, и Лозовой действительно сложил полномочия.