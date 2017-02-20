Ляшко требует, чтобы СБУ провела расследование действий нардепа Артеменко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует от Службы безопасности расследовать действия народного депутата Андрея Артеменко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует от Службы безопасности Украины расследовать действия народного депутата Андрея Артеменко, который якобы передал администрации президента США подготовленный им план урегулирования конфликта на Донбассе, и который в понедельник был исключен из фракции Радикальной партии.

"Служба безопасности Украины должна провести расследование. Речь идет о защите национальных интересов Украины, о территориальной целостности. Надо все детально выяснить", - сказал О.Ляшко журналистам о результатам заседания фракции в понедельник в Киеве.

Ранее газета New York Times сообщила, что украинский депутат Андрей Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта.

В частности, план предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".

План А.Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Д.Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который затем ушел в отставку, через личного адвоката американского президента Майкла Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке.

По заявлению А.Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал.

Украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый в письменных ответах на запрос издания заявил, что такой план "является грубым нарушением Конституции" Украины.

Телеграф.com.ua

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