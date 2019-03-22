Ляшко ворвался в правительственную ложу и устроил потасовку с Гройсманом

22 марта кандидат в президенты и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко чуть не сорвал Час вопросов к правительству и устроил потасовку в Раде.

Сначала Ляшко обратился к Кабмину с вопросом выплаты зарплат, в частности работникам коллектива Одесского национального медицинского университета. "Я требую от вас прекратить выплаты руководству Министерства здравоохранения, руководству "Укравтодора", пока не заплатят работягам зарплаты", - заявил Ляшко.

В ответ слово взял премьер-министр Владимир Гройсман и сообщил, что правительство приняло решение о служебной проверке причин невыплаты зарплат в одесском университете.

Во время ответа Гройсмана Ляшко и представители его фракции поднялись со своих рабочих мест и быстро пошли к правительственной ложе.

Когда они поднимались по ступенькам между президиумом и ложей, произошла потасовка, в частности с участием народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Игоря Побера.

Впоследствии "радикалам" все же удалось подойти непосредственно к членам правительства и Гройману, в их ложу, где также произошла потасовка, в частности с участием "радикала" Игоря Мосийчука.

Из-за этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыве в заседании.

После перерыва он назвал такие события пренебрежением к парламенту и предоставил слово Гройсману, который сообщил Ляшко, что поручил разобраться с вопросами относительно выплаты зарплат. Ляшко все равно продолжил спорить с Гройсманом, но позже он и представители его фракции ушли из правительственной ложи, и Час вопросов к правительству продолжился.

Недавно Олег Ляшко сорвал заседание правительства, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.