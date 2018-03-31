Ляшко задекларировал больше 20 млн грн доходов и $484 тыс. наличными

В 2017 году Ляшко приобрел жилой дом и земучасток в Козине

Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов и 484 тыс. долларов наличных средств за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

259,3 тыс. гривен дохода составила зарплата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 1,8 млн гривен - проценты от вкладов в Государственном Ощадном банке и банке "Аркада" (Киев), 571 тыс. гривен - выигрыш в лотерее "Фаворит спорт", 1,9 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду от Александра Рыженкова, а 15,9 млн гривен - доход от отчуждения недвижимости от того же Рыженкова.

Согласно сообщениям СМИ, Александр Рыженков является отцом генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова.

Наличными депутат задекларировал 484 тыс. долларов (в 2016 году - 30 тыс. долларов), 70 тыс. евро и 839 тыс. гривен (в 2016 году - 400 тыс. гривен), на счетах в Ощадбанке - 4,4 млн гривен (в 2016 году - 391 тыс. гривен) и 713 тыс. долларов.

В 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земучасток (6 539 кв. м) в Козине (Киевская область).

В собственности парламентария также находятся 6 земельных участков (общей площадью 12,6 тыс. кв. м), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (183 кв. м).

Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.

В декларации за 2016 год были еще квартира (367,2 кв. м) и гараж в Киеве (в декларации за 2017 год их нет).

У Ляшко есть автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска.

Гражданская жена Росита задекларировала 559 тыс. гривен дохода от продажи автомобиля Mazda СХ-5 2014 года выпуска.

При этом в 2017 году она приобрела Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска (стоимость в декларации не указана).

Она задекларировала 15 тыс. долларов, 209 тыс. гривен и 20 тыс. евро наличных средств, дачный дом (296 кв. м) и земучасток (605 кв. м) в Киеве.

Также она бесплатно пользуется летней кухней - достройкой (61,3 кв. м) в Бориспольском районе Киевской области.

Как сообщали Українські Новини, за 2014 год Ляшко задекларировал 1 млн гривен доходов, за 2015 год - 4,2 млн гривен доходов, а за 2016 год - 1 млн гривен доходов.