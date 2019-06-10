Ляшко заявил, что хочет стать спикером Рады

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что имеет амбиции стать Председателем новоизбранной Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал журналистам в понедельник после окончания съезда партии, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас есть амбиция стать Председателем Верховной Рады нового парламента. И свою ключевую задачу, которую я вижу в должности председателя парламента - это ликвидация 250 депутатов, сокращение их численности до 250, наведение порядка, чтобы не было кнопкодавства, не было прогулов, чтобы не копыта свои сунули к бюджетному корыту, а пальчики подкладывали под сенсорную кнопку и голосовали. И чтобы порядок был, как в моей команде. Вот такой порядок и дисциплину наведу в новой Верховной Раде", - заявил Ляшко.

По его словам, "в президиуме украинского парламента при Ляшко не будет ни одного кума Путина, ни других тех, кто сегодня рвется в парламент". Читайте также: Партия Ляшко назвала список кандидатов

Лидер Радикальной партии также заявил, что его политическая сила - в оппозиции к Президенту Владимиру Зеленскому и будет добиваться восстановления мира в Украине через победу.

"Моя ключевая задача - это победа над бедностью и восстановление мира в Украине. Справедливого мира через победу, а не поражение, как предлагает нынешняя власть. Мы в оппозиции к Зеленскому, мы в оппозиции к политике поражения и капитуляции, и мы не дадим никому в парламенте принять законы, которые у украинцев заберут язык, заберут землю, легализуют террористов, легализуют особый статус для Донбасса, легализуют реванш Москвы", - заявил Ляшко.