Ляшко заявил, что в Украине могут ужесточить карантин и закрыть города если коронавирус будет огромными темпами распространятся

Главный эпидемиолог Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут ужесточить карантинные меры и закрыть города только в том случае, если коронавирус будет огромными темпами распространятся внутри страны, сообщает Укринформ.

Ляшко заявил, что усиление мер безопасности возможно только в том случае, если вирус начнет быстро распространятся по стране. В таком случае, охваченные эпидемией города могут закрыть на обсервацию и не будут впускать или выпускать оттуда кого-либо.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения назвала четыре категории, к которым можно отнести ситуацию с коронавирусом.

В стране нет случае заражения вирусом; Фиксация единичных случаев коронавируса; Локальные вспышки коронавируса - в пределах административной единицы; Массовая эпидемия с госпитализацией или обсервацией больных вирусом людей.

Ляшко добавил, что Украина находится на втором "уровне угрозы", а, к примеру, Италия - на четвертом. Он напомнил, чтобы украинцы воздержались от поездок в другие страны, в которых ныне бушует коронавирус.