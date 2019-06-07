Люди Ахметова пойдут на выборы от партии Кернеса-Труханова

Политики, близкие к олигарху Ринату Ахметову, будут участвовать в досрочных парламентских выборах в списке партии мэров Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова - "Доверяй делам"

Об этом "ДС" сообщили осведомленные источники.

Скорее всего, речь идет об Александре Вилкуле, Вадиме Новинском, Борисе Колесникове, Татьяне Бахтеевой, Михаиле Добкине (который был замечен в команде Вилкула как кандидата в президенты) и др.

Напомним, в четверг, 6 июня, был обнародован список кандидатов в депутаты от партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" на досрочные выборы в Раду, в котором не было никого из "людей Ахметова", хотя перед этим несколько дней шли переговоры об объединении на выборах Ахметова, Левочкина, Рабиновича, Медведчука.

Как сообщала "ДС", вернувшийся в Украину олигарх Игорь Коломойский заявил в мае, что оказывает помощь новому политическому проекту для участи в парламентских выборах.

Он рассказал о "всеукраинском проекте", в который пошли партия "Возрождение", часть "Воли народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

2 мая первый съезд новосозданной политической силы прошел в Харькове.