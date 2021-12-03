Людина з множинним громадянством має визначитись, за владу якої країни голосуватиме - Арахамія

Особи, які отримають множинне громадянство у разі ухвалення відповідного президентського законопроєкту, повинні будуть визначитися, за владу якої країни голосувати.

Про це на брифінгу у Верховній Раді розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Укрінформу.

"Людина має визначитися. Наприклад, якщо вона громадянин Канади чи Сполучених Штатів і одночасно отримала українське громадянство, має визначитися, за яку владу де голосує. Якщо живе в Сполучених Штатах і має український паспорт, він не матиме можливості голосувати тут, тому що він голосує за Президента США, за їх Сенат. Тоді людина не може голосувати в двох країнах за владу, так не працює. Є принцип осідлості, так званий. Тобто, якщо його центр життєвих інтересів тут, він голосує за владу тут, якщо там - голосує за владу там", - пояснив Арахамія.

Він зазначив, що в законопроєкті прописані умови, які дозволять визначити, чи може громадянин отримати виборче право.

Крім того, у документі прописані запобіжники, щоб іноземці не могли обіймати державні посади.

"Якщо хтось, маючи подвійне громадянство, хоче зайняти якусь посаду, він має відмовитися від усіх інших громадянств і бути тільки громадянином України. Це теж умова, закладена в цьому законі", - сказав депутат.

Арахамія також пояснив чому, на думку влади, ініціатива про множинне громадянство не потребує змін до Конституції.

"Це було, коли була загроза втрати Криму, і вони (конституціоналісти - ред.) казали "єдине", маючи на увазі, що це єдине по всій Україні (громадянство - ред.), тобто немає полтавського громадянства, миколаївського, вінницького чи кримського. Коли приймали, саме таке було трактування норми про єдине громадянство", - зазначив голова фракції.

Президент Володимир Зеленський напередодні вніс до Верховної Ради п'ять законопроєктів у сфері громадянства.

Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.