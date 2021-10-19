Людмилу Буймістер виключили із фракції "Слуга народу"

Народну депутатку Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції "Слуга народу".

Про це оголосив у залі парламенту спікер Руслан Стефанчук, а також повідомила в телеграмі речниця "СН" Юлія Палійчук.

Фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати процедуру виключення Буймістер зі складу фракції напередодні.

Варто зауважити, що Людмила Буймістер була єдиною народною депутаткою від "Слуги народу", яка проголосувала проти закону "про олігархів". Голова партії Олександр Корнієнко 4 жовтня заявляв про можливе виключення Буймістер саме через це.

Сама парламентарка в коментарі "Суспільному" розцінила заяву Корнієнка як "стандартну дешеву комунікаційну технологію".

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