Люксембург выделит EUR500 тыс. на гуманитарные проекты в Украине - МИД

13 марта 2017, 17:01
 Политика Источник: Интерфакс-Украина

Правительство Люксембурга выделит EUR500 тыс. помощи Украине на реализацию гуманитарных проектов, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сообщил о выделении 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов", - говорится в сообщении МИД на официальной странице в соцсети Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн 13-14 марта находится в Украине с рабочим визитом в Украине.

Ж.Ассельборн в сопровождении украинского коллеги Павла Климкина посетил г.Мариуполь (Донецкая обл.) для ознакомления с городом. Также запланировано посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества.

Источник: Интерфакс-Украина
 
 
 