Люстрационные идеи Зеленского грозят Киеву противоречиями с партнерами - FT

Предложение Владимира Зеленского о люстрации чиновников и народных депутатов, которые были во власти в 2014-2019 гг, может привести к противоречиям в отношениях Киева с международными партнерами.

Об этом пишет Financial Times, передает корреспондент Укринформа.

"Новый украинский президент Владимир Зеленский предложил запретить занимать государственные должности тем, кто работал на его предшественника, вызвав сомнения в демократичности Киева среди международных партнеров", - отмечается в статье.

Издание поясняет, что люстрация уже действует в отношении чиновников эпохи президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию после революции на Майдане в 2014 году.

"В случае воплощения планов такого очищения от команды времен Порошенко господин Зеленский станет на путь противоречий с правительствами, которые при других обстоятельствах приветствовали его планы по ускорению реформ и сохранению прозападного интеграционного пути Киева", - говорится в публикации.

Financial Times цитирует заявление послов "Большой семерки", которые отмечают, что ротация политических элит является нормой в демократиях - в отличие от неизбирательного запрета для всех без исключения в исполнительной и законодательной власти.

"Не соприкасаясь со значительным осуждением, Украина за предыдущие годы очистилась от должностных лиц, работавших в 2010-2014 годах при президентстве Януковича. Когда его изгнали с должности, Россия аннексировала украинский полуостров Крым и разожгла сепаратистскую войну на востоке страны, которая продолжается до сих пор", - поясняет издание.

Авторы статьи сообщают, что бизнес-лидеры также выразили обеспокоенность предложением Владимира Зеленского, поскольку запрет может распространиться на частную юридическую практику бывших чиновников времен Петра Порошенко.

"Близкий соратник президента, говоря на условиях анонимности, выразил сомнение, что люстрационный план серьезно рассматривался, и представил его как попытку господина Зеленского апеллировать к собственному электората накануне парламентских выборов 21 июля", - пишет газета.

Financial Times также отмечает, что "чистка" коснулась бы и чиновников, приближенных к Зеленскому, которые работали с предыдущим президентом.

"В случае, если в новом парламенте будет формироваться коалиционное правительство, поддержка масштабной люстрации вряд ли наберет поддержку большинства зала, сообщил близкий соратник президента", - отмечает издание. Читайте также: Послы G7 сделали заявление в отношении законопроекта Зеленского о люстрации

Как сообщал Укринформ, 12 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о люстрации чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

В частности, он предложил ввести люстрацию для Президента Украины, народных депутатов, председателя ВР, членов правительства, генерального прокурора, главы СБУ, руководителей Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководства оборонных предприятий.

Предложение подвергли критике послы "Большой семерки" - в соответствующем заявлении они выразили убеждение, что сравнение режима Януковича с президентством Петра Порошенко является неуместным.