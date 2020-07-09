Міністерство аграрної політики і його міністр з''являться в липні-вересні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що останній термін призначення нового міністра аграрної політики і створення відповідного профільного міністерства в Україні - вересень цього року.

Як передає Цензор. НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області в четвер.

"Я не знаю, чи встигнемо ми. У нас залишилася один сесійний тиждень - якраз такий. Потім Верховна Рада у нас відпочиває, так. Я не знаю, чи встигнемо ми призначити нового міністра і створити міністерство так швидко", - зазначив Зеленський.

За словами президента, міністр може бути призначений вже у вересні.

"Максимум, у вересні місяці, коли депутати знову вийдуть працювати, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства", - підсумував Зеленський.