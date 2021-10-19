Міністр екології Роман Абрамовський подав у відставку

Ще щасливий, нічого "лихого"не підозрюючий - Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. (Фото: Фейсбук Міндовкілля)

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення у вівторок.

Як інформує УМ, про це 19 жовтня повідомив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія під час брифінґу.

"Я його бачив, що він написав заяву - я заходив якраз до голови Верховної Ради, і він виходив", - розповів Арахамія.

У відповідь на запитання журналістів він зазначив, що міністр написав заяву "за власним бажанням".

Раніше перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, що"можливо, один із міністрів напише заяву сьогодні (19 жовтня)".

Припускалося, що йдеться про міністра довкілля Абрамовського.

За неофіційними даними ЗМІ, голосувати відставку міністра планують у четвер, 21 жовтня.

Серед ймовірних кандидатів на посаду опинився чинний голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Крім того, очолити екологічне міністерство можуть:

колишній голова Державної екологічної інспекції та екснардеп Єгор Фірсов;

депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин;

заступний Абрамовского Руслан Стрілець.

Також наразі обговорюються на звільнення такі кандидати:

перший віцепрем'єр-міністр економіки, ексочільник Податкової служби Олексій Любченко;

віцепрем'єр-міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Крім того, у фракції багато питань до роботи міністра оборони Андрія Тарана та міністерки соцполітики Марини Лазебної. Наразі їм шукають заміну.

Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента, члени РНБО доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.

На хвилі ротацій у Кабінеті Міністрів у команді влади обговорюється звільнення першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексія Любченка.

Депутати від "Слуги народу", яким у жовтні запропонують змінити кількох міністрів,досі не розуміють, кого точно їм доведеться звільняти, бо останнім часом список кандидатів на виліт дещо змінився.