Міністр Малюська заявив про ризики для ключових реформ, які нині на розгляді у КСУ

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська заявив про ризики для ключових реформ, що перебувають на розгляді у Конституційному суді України. Він запевнив, що антикорупційна інфраструктура буде повністю відновлена у державі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує RegioNews.

"Ми повністю повернемо антикорупційну інфраструктуру, яка була поставлена на межу знищення рішенням Конституційного суду України... Повністю весь функціонал без внесення змін у закон відновити не вдасться у будь-якому випадку, але ми ці кроки робимо", - запевнив міністр.

За його словами, щоб побороти наслідки рішення КСУ, знадобиться певний час і багато зусиль.

"Проблема, яка була вчора проговорена на засіданні РНБО, полягає у тому, що ми можемо побороти наслідки, хоча це займе певний час і багато зусиль. Але в нас залишаються ризики, пов'язані з тим, що практично усі ключові реформи, прийняті Верховною Радою останніми роками, знаходяться зараз на перегляді у Конституційному суді України", - сказав глава Мін'юсту.

Нагадаємо, у Мін'юсті прогнозують, що робота НАЗК відновиться за кілька місяців.

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