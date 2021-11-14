Міністр оборони попередив про відповідальність за допомогу в незаконному перетині кордону

Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков попередив про кримінальну відповідальність громадян, які готові допомогти за матеріальну винагороду мігрантам з Білорусі незаконно перетнути кордони України на шляху до країн Європейського Союзу.

Про це Резніков заявив під час брифінгу за результатами міжвідомчої наради під головуванням секретаря РНБО України. Він попередив, що такі дії порушують національні інтереси України.

- Хочу попередити тих ділків, які живуть у п'яти областях, що межують з Білоруссю, та планують заробляти на допомозі незаконним мігрантам потрапити всередину країни. Це буде проти національних інтересів країни. Це питання нацбезпеки, - наголосив міністр оборони.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що згідно з чинним законодавством статтю за незаконний перетин кордону декриміналізовано. Однак Кримінальний Кодекс передбачає відповідальність за допомогу нелегалам.

За результатами наради стало відомо, що в Україні можуть запровадити надзвичайний стан. У разі загострення ситуації на кордоні він охопить прикордонні області України, які межують з Білоруссю.