Міністр оборони України зустрівся з главою Пентагону

Сполучені Штати продовжать тісно взаємодіяти з Україною з метою підтримки її суверенітету, територіальної цілісності й оборонної здатності на тлі російської агресії.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у четвер під час зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжимо консультуватися з вами, нашими партнерами і союзниками в регіоні, щодо розвитку ситуації, а також, як краще забезпечити регіональну безпеку»,- наголосив міністр оборони США.

Він вкотре запевнив, що підтримка Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною.

«Ми залишаємося відданими підтримці України у її зусиллях імплементувати глибокі та всеосяжні реформи в оборонному секторі», - зауважив глава Пентагону.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони України Олексій Резніков прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки для обговорення ситуації у сфері безпеки довкола України, а також питань взаємодії зі США.