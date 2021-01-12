Міністр охорони здоров'я виступив "за" продовження локдауну

Посилений карантин не варто переривати після 24 січня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі "24 каналу".

Також він вказав, що з ним солідарні провідні епідеміологи. Спеціалісти теж наполягають на продовженні нинішніх обмежувальних заходів.

"Я наполягаю на тому. Я, мої радники, провідні епідеміологи нашої країни (наполягають) щодо продовження цього карантину", - заявив Степанов.

Як вважає міністр, під час січневих свят люди масово святкували. Окрім цього, українці відвідували родичів і загалом багато переміщувалися.

"Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих Covid-19, - сказав Степанов.

Також на епідеміологічну ситуацію в країні вплине сезонне збільшення кількості хворих на грип, тому важливо ліквідувати це зростання. За словами Степанова, грип має схожі з коронавірусом ускладнення.

"Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему, - підсумував він.

На противагу міністру, нещодавно головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, на осінньо-зимовий період в Україні заплановано лише одне посилення карантину.

Санлікар наголошував, що продовження чи посилення карантину в Україні не передбачається. Проте в разі значного зростання захворюваності додаткові заходи можливі.

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