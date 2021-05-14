Міністри економіки та інфраструктури написали заяви про відставку

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку. Про це повідомляє народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, рішення про звільнення урядовці ухвалили на вимогу Офісу президента Володимира Зеленського.

"Міністр економіки Петрашко на вимогу Офісу президента (?!) написав заяву про відставку. Ми таки живемо не в парламентсько-президентській, а офісопрезідентскій республіці! Міністр транспорту Криклій теж написав заяву про відставку", - написав нардеп.

Про відставку урядовців також написав у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Виглядає так, що Кабмін покине наступного тижня більше ніж один міністр. UPD: Криклій та Петрашко", - зазначив він.

Гончаренко також уточнив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовляється писати заяву, питання щодо нього фракція "Слуги народу" буде розглядати на зборах у понеділок, 17 травня.

5 Канал

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