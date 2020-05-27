Міністру юстиції після скарг на зарплату збільшили її втричі

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про збільшення своєї зарплати втричі, хоча ще в кінці 2019 року скаржився на низьку зарплату та не виключав свого звільнення з посади.

Як розповів очільник Мін'юсту в інтерв'ю Mind, до початку карантину в Україні його заробітна плата становила близько 61 тисячі гривень. При тому, що спочатку його роботи у відомстві вона була 17 тисяч гривень.

"Зараз діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч гривень", - додав він.

Раніще після скарг Малюськи та оприлюднення зарплат всіх міністрів президент Володимир Зеленський заявив про необхідність "нової концепції" для зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників "з урахуванням ситуації в країні".

"Коли ви і ваш уряд піднімете економіку - можна буде підвищувати ці заробітні плати", - сказав Зеленський тодішньому прем'єр-міністру Олексію Гончаруку.