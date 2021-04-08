Міненергетики спростувало чутки про відставку Вітренка

Наразі Вітренко готується до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко повернувся до виконання обов‘язків Міністра енергетики після відрядження в Катар і не збирається йти у відставку. Про це повідомляє Міненергетики.

"Сьогодні Юрій Вітренко повернувся до виконання обов‘язків Міністра енергетики після відрядження в Катар", - наголошують в міністерстві.

У міністерстві підкреслили, що в ЗМІ поширюється маніпулятивна інформація про претензії до роботи Вітренка з боку керівництва держави.

"Чутки про нарікання з боку Уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням мають маніпулятивний характер. У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов'язків Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього. Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні", - прокоментував Вітренко.

У Міненергетики нагадують, що в.о. міністра Юрій Вітренко перебував з візитом у Досі, столиці Катару, куди він вирушив ще 29 березня 2021 року для перемовин з Генеральним директором компанії Qatar Petroleum, Державним міністром з енергетики Саад бін Шеріда Аль-Каабі, які були одним з елементів підготовки офіційного візиту Президента України в Катар та мали на меті формування домовленостей в енергетичній сфері.

Досягнуті домовленості між державами було зафіксовано цього тижня. У понеділок, 5 квітня, у присутності Президента України Володимира Зеленського та Еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані було підписано низку двосторонніх документів про співпрацю України та Держави Катар, зокрема - Меморандум про взаєморозуміння у галузі енергетики між Міністерством енергетики України та Qatar Petroleum.

Юрій Вітренко з іншими членами української делегації залишився 6 квітня у Досі для проведення робочих зустрічей за підсумками візиту голови держави, після чого вчора повернувся у Київ.

Українська енергетика

http://www.ua-energy.org